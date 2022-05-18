Кабул, 18 мая, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Ряд видных политических деятелей и бывших государственных чиновников собрались вечером 17 мая в Турции, чтобы обсудить политическую обстановку в Афганистане, а также пути выхода из сложившейся ситуации.

Флаг Афганистана

Эхсан Ниру, представитель Национального исламского движения Афганистана, сообщил газете «8 Собх», что ряд видных деятелей приехали в Анкару, чтобы принять участие во встрече и попытаться найти решение афганской проблемы.

По его словам, политические деятели и партийные лидеры давно находятся в контакте для поиска решения проблем страны, но в этот раз предпринимаются усилия для согласования позиций.

По сообщению BBC во встрече примут участие: лидер Исламского союза освобождения Афганистана (ИСОА), воевавший ещё с советскими войсками Абдул Расул Сайяф; лидер Исламского общества Афганистана (ИОА), сын покойного президента Бурхануддина Раббани Салахуддин Раббани; лидер Национального исламского движения Афганистана (НИДА) Абдул Рашид Дустум; лидер Партии народного исламского единства Афганистана (ПНИЕА) Мохаммад Мохакек; бывший глава национальной безопасности Рахматулла Набиль; бывший председатель нижней палаты Национального собрания Афганистана Мохаммад Юнус Кануни; бывший второй вице-президент в правительстве Хамида Карзая Мохаммад Карим Халили; бывший посол Афганистана в Лондоне Ахмад Вали Масуд; бывший министр финансов Абдул Хади Аргандивал; бывший губернатор Балха Атта Мохаммад Нур.

Необходимо отметить, что Сайяф и Аргандивал — пуштуны; Дустум — узбек; Раббани, Набиль, Кануни, Вали Масуд и Атта Мохаммад Нур — таджики; Мохакек и Халили — хазарейцы.