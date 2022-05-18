Таиз, Йемен, 18 мая, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Повстанцы-хуситы не выполняют условия соглашения о деблокаде города Таиз. Об этом 18 мая сообщает Saba со ссылкой на заявление министра иностранных дел Йемена Ахмеда Авада бин Мубарака.

Rod Waddington Йемен

По его словам, город находится в окружении сил хуситов. Он отметил, что хуситы намеренно затягивают отвод своих сил от Таиза, намереваясь таким образом завоевать более выгодные позиции на переговорах с правительством.

Напомним, в качестве условия для прекращения огня в Йемене хуситы назвали прекращение воздушной блокады подконтрольных им территорий в обмен на снятие окружения с города Таиз, который находится под контролем правительственных сил.