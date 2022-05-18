Рига, 18 мая, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В современной политической конструкции стран Прибалтики войска НАТО играют роль вермахта, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 18 мая, комментируя публикацию The Washington Post.

U.S. Army Американский военный самолёт на авиабазе в Латвии

Как сообщалось ранее, по данным источников американского издания, страны Прибалтики и Польша попросили НАТО увеличить военный контингент альянса на их территории из-за якобы существующей «российской угрозы». При этом ряд членов альянса, в том числе Италия и Франция, отнеслись к этим просьбам скептически.

«Во Франции и Италии всё правильно понимают: нынешним правительствам Латвии, Литвы и Эстонии натовские войска нужны не для «защиты от российской угрозы», а для уверенности в своей способности оставаться у власти и продолжать своё позорное компрадорское дело.

То, что они являются по преимуществу приспешниками западных колонизаторов, не исключает решения ими собственных задач в силу тех комплексов, которым они подвержены. Прибалты сейчас рушат памятники, отдающие дань памяти совместному подвигу народов бывшего СССР в борьбе против нацистской Германии и её союзников (себя они именно к её союзникам относят), но народное возмущение этим кощунством возрастает. Так, мэр второго по величине города Латвии Даугавпилса заявил, что разрушения памятников истории в своём городе не допустит. Этот отказ подчиняться варварским установкам Рига точно будет подавлять. Делать это будут латышские силовики. При этом они будут выполнять роль своего рода карателей-полицаев времён Великой Отечественной войны. За спиной у себя те хотят видеть что-то типа вермахта — натовские войска.

Одним словом, политическая логика такова: чем больше натовских войск в Прибалтике, тем более фашистскими и репрессивными будут местные режимы, тем больше политического и информационного ущерба для Европы и Запада в целом», — отметил Михаил Демурин.