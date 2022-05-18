Брюссель, 18 мая, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Европейский союз деградирует и вместо попытки заняться качеством занимается количеством, которое по мере наращивания будет вести к деградации качества, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 18 мая, комментируя высказывания верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion Жозеп Боррель

Как сообщалось ранее, Боррель заявил, что кризис на Украине поставил Евросоюз перед необходимостью выдержать три экзамена — испытание войной, экзамен на прочность и на «международную легитимность».

Кроме того, на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС Боррель заявил, что нейтральная позиция западнобалканских стран по отношению к России недопустима, для вхождения в состав ЕС они должны эту позицию изменить.

«Европейский союз находится в таком же положении, как НАТО: он деградирует и вместо попытки заняться качеством занимается количеством, которое по мере наращивания будет вести к деградации качества. Спасти ЕС в его нынешнем виде, при таких руководителях, как Боррель, может только поглощение России, и то ненадолго. Тем не менее Брюссель безумно усиливает линию на конфронтацию с нами и Китаем.

Эта линия уже привела к известному ухудшению социально-экономического положения стран Европы, она грозит им энергетической и продовольственной катастрофой, она грозит разрушительным наплывом беженцев — и тем не менее главный чиновник в ЕС продолжает трубить сбор на войну. Провозглашает поход за законностью — и требует от европейцев окончательно встать на сторону нацизма и терроризма.

Всё жду, найдётся ли в Европе умный политик, который его если не остановит, то хотя бы осадит. Этот политик войдёт в историю. Это будет его звёздный час. Европейские народы удивятся, но пойдут за ним…

Удивительно, как часто лежащие на поверхности насущные решения игнорируются, как силен дурман расового превосходства, ненависти, вседозволенности и паразитизма», — отметил Михаил Демурин.