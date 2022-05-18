Москва, 18 мая, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Объявлены персоной нон грата и будут высланы из России 34 сотрудника дипломатических миссий Франции. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в МИД России.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Отмечается, что высылка французских дипломатов происходит в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из Франции в начале апреля.

Французские дипломаты должны покинуть территорию России в течение двух недель с момента вручения послу соответствующей ноты.

Как сообщало, ИА REGNUM французского посла в Москве Пьера Леви вызывали в Министерстве иностранных дел России.

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