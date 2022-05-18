Лондон, 18 мая, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Как следует из недавнего исследования, проведенного Кембриджским университетом и Имперским колледжем Лондона, когнитивные нарушения, вызванные тяжелыми формами коронавирусной инфекции, сравнимы со снижением умственной деятельности, которое происходит у человека в возрасте от 50 до 70 лет, сообщает 18 мая Financial Times.

Мозг

Ученые заявили, что дегенерация эквивалентна потере 10 баллов IQ. Их результаты стали на данный момент последними из серии исследований, посвященных проблеме влияния коронавируса на мозг.

Спустя более двух лет после начала пандемии все еще продолжается изучение воздействия COVID-19 на миллионы заразившихся, при этом некоторые неопределенности вызывают тревогу и требуют неотложных исследований. К ним относится и вопрос потенциально долгосрочных последствий болезни для мозга.

Ученые изучают неврологические механизмы и выясняют, являются ли симптомы временными или будут усугубляться в будущем.

Часть экспертов, однако, полагает, что тревожные результаты в итоге могут оказаться не столь пугающими.

«Большинство пациентов, которых мы наблюдаем клинически, испытывают расстройство концентрации и способности управлять мышлением, — говорит консультант-нейропсихиатр Эдинбургского университета Алан Карсон. — Это очень неприятно, но это не постоянное нейродегенеративное состояние — оно поддается лечению».