Москва, , 13:24 — REGNUM Текущая система финансовых гарантий перед туристами в России совершенно неэффективна и требует реформы. Об этом 18 мая заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на «правительственном часе» в Госдуме.

Зарина Догузова Russiatourism.ru

«Нам нужно кардинально перестроить систему финансовых гарантий туроператоров перед туристами. Вы прекрасно знаете, текущая ситуация неэффективна, финансовых гарантий. И в случае банкротства туроператоров турист, как правило, получает буквально какие-то копейки», — заявила Догузова.

«Мы предлагаем комплексное решение в проекте нового закона о туризме», — указала она.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростуризм и Минтранс помогут избавить туроператоров от банкротства