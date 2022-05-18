Иматра, Финляндия, 18 мая, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Таможня Финляндии ограничила время работы пограничного пункта пропуска Иматра (сопредельный пункт пропуска на российской стороне — МАПП Светогорск) до 22:30 по местному времени, сообщили 18 мая в пресс-службе финской таможни.

Пресс-служба Упрдор «Северо-Запад» Дорога Выборг – Светогорск в Ленинградской области

Теперь пост оформляет грузовой транспорт с 06:30 до 22:30.

«Изменения во времени работы пункта пропуска связаны со снижением количества коммерческих трансграничных грузоперевозок на границе с Россией», — говорится в сообщении.

В свою очередь Выборгская таможня (РФ) отметила, что МАПП «Светогорск» продолжает работать в круглосуточном режиме, а таможенное оформление проводится только по грузовому направлению.