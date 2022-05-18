Стокгольм, 18 мая, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Экологическая политика «Умеренных», «Христианских демократов» и «Шведских демократов» не соответствует принятым стандартам и нормам. Об этом 18 мая со ссылкой на новое исследование Шведского общества охраны природы сообщил новостной портал Omni.

(сс) sbamueller Риксдаг

Так, экологи проанализировали законопроекты и другие документы правой оппозиции и разбили их на 22 области экологической политики. Как оказалось ни одна из оппозиционных партий не получила одобрения Шведского общества охраны природы, за исключением «Умеренных», которые получили удовлетворительную оценку в одной области — «информация о химическом составе товаров».

Наивысший рейтинг экологов получили «Зеленых». Их политика соответствовала стандартам в 13 областях.

«Это важная информация для избирателей, серьезно относящихся к политике в области экологии», — говорится в пресс-релизе председателя ассоциации Йоханны Сандал.