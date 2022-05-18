Анкара, 18 мая, 2022, 13:38 — ИА Регнум. 18 мая послы Швеция и Финляндия вручили генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу официальные прошения о вступлении в альянс. Однако быстрого приглашения, как планировалось, обе страны не получат из-за Турции. Об этом 18 мая сообщило новостное агентство ТТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

С самого начала ожидалось, что первая фаза процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО пройдет очень быстро, а приглашение в НАТО поступит в день передачи заявок. Однако позиция Турции в отношении Швеции и Финляндии уже имеет последствия.

По словам источника TT в НАТО, послы стран-членов организации не примут никакого решения 18 мая о запуске процесса принятия. Вместо этого это может начаться только на следующей неделе.

«Нередко в межправительственной организации, где каждая страна имеет решающий голос, мнения расходятся. Так что, по всей видимости, это является частью процесса», — заявил журналистам посол Швеции в НАТО Аксель Вернхофф после того, как лично вручил заявку Столтенбергу.