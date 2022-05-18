Москва, 18 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Выставку об основных периодах развития ислама на территории Поволжья открыли 18 мая в Госдуме. На мероприятии присутствовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава РТ Рустам Минниханов, а также руководство всех фракций, сообщает пресс-служба главы РТ.

Tatcenter.ru Логотип 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией

Выставка посвящена 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. На ней представлена информация со времен Волжской Булгарии и Золотой Орды до советского периода и современной России.

Экспонаты повествуют о развитии булгарской государственности и мусульманской культуры, становлении отечественной мусульманской богословской традиции в России, а также о современном возрождении ислама и святынь Древнего Болгара.

Посетителям выставки представлены уникальные архивные документы, украшения, костюмы, рукописи и другие экспонаты из фондов Национального музея Татарии, Национальной библиотеки РТ, Национального архива республики, Елабужского, Болгарского и Билярского музеев-заповедников.

ИА REGNUM напоминает, юбилейные торжества по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией проводятся на государственном уровне. Подготовка к ним началась в 2021 году. Решение о праздновании было принято президентом России Владимиром Путиным. На основании этого решения создан организационный комитет во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным и сформирован федеральный план основных мероприятий. В соответствии с планом основные торжества пройдут в Татарии.

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