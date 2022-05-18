Владикавказ, 18 мая, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Северной Осетии назначен новый руководитель министерства строительства и архитектуры. Должность министра занял Константин Моргоев. Указ о его назначении подписал глава РСО-Алания Сергей Меняйло, сообщили 18 мая в пресс-службе руководителя субъекта РФ.

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Напомним, Константин Моргоев уже исполнял обязанности министра с февраля 2021 года по январь 2022 года. После этого на эту должность был утвержден Аслан Мильдзихов. Однако он проработал на посту главы минстроя всего четыре месяца и подал заявление об отставке.

С 1 мая 2022 года согласно указу главы республики Сергея Меняйло исполняющим обязанности министра вновь стал Константин Моргоев.

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