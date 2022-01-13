Владикавказ, , 14:22 — REGNUM В Северной Осетии назначен руководитель министерства строительства и архитектуры. Согласно указу главы республики Сергея Меняйло им стал Аслан Мильдзихов. Ранее, с февраля 2021 года, обязанности министра исполнял Константин Моргоев — заместитель главы минстроя.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, Аслан Мильдзихов — уроженец республики. Сообщалось, что он является заместителем директора ГАУ РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства». На сайте учреждения информации об этом в настоящее время нет.

Однако в августе 2021 года на сайте минстроя было опубликовано сообщение, что Аслану Мильдзихову — замглавы «Государственной экспертизы проектов строительства» — за заслуги в области капитального строительства и многолетний добросовестный труд президент соседней республики Южной Осетии Анатолий Бибилов вручил почетную грамоту.