Москва, 18 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 мая заслушает доклад главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Об этом 18 мая сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Чемезов

«В основном день стоит из внутренних встреч и совещаний», — сказал Песков

Он добавил, что в середине дня Путин заслушает Чемезова, который ежегодно представляет президенту доклад о работе Ростеха.