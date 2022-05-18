Путин заслушает доклад главы «Ростеха» о работе корпорации
Москва, 18 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 мая заслушает доклад главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Об этом 18 мая сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Kremlin.ru
Владимир Путин и Сергей Чемезов
«В основном день стоит из внутренних встреч и совещаний», — сказал Песков
Он добавил, что в середине дня Путин заслушает Чемезова, который ежегодно представляет президенту доклад о работе Ростеха.