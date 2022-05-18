Новосибирск, 18 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Жителей Новосибирска предупредили о жаре и ветреной погоде.

30.mchs.gov.ru Жара

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на данные Западно-Сибирского УГМС, с 19 по 21 мая в Новосибирске ожидается до + 28 °С. При этом прогнозируются порывы ветра до 18 м/с.

В мэрии подчеркнули, что такая погода способствует «сохранению рисков возникновения очагов природных пожаров», возможному повреждению линий электропередачи, падению слабо закрепленных конструкций.

Горожан просят соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, аномально жаркая погода ожидается в центральных и южных районах Красноярского края.

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