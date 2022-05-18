София, 18 мая, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Болгарии десятки тысяч человек принимают участие в общенациональной акции протеста работников системы такси страны. Об этом 18 мая передаёт БНР.

Nathan Keirn Протест

Согласно официальной информации, наиболее масштабные мероприятия проходят в Софии, Бургасе, Варне, Велико-Тырново и других крупных городах. В ряде регионов таксисты перекрыли своими автомобилями некоторые шоссе государственного значения.

Как утверждают лидеры протестных движений, транспортники требуют от правительства Болгарии и местных властей снижения акцизов на топливо и выделения для деятельности такси дополнительных преференций. Ранее соответствующие переговоры таксистов с представителями правительства Болгарии завершались провалом.

Напомним, в Болгарии работа таксомоторов полностью регулируется государством. На сегодняшний день зарплаты таксистов являются самыми низкими в транспортном сегменте страны.