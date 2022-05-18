Москва, 18 мая, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Украинские военные в Мариуполе сдаются, и это единственно верная трактовка. Об этом сообщил 18 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, попытки Киева представить сдачу боевиков с «Азовстали» как «эвакуацию» или гуманитарную акцию неверны.

«Трактовка однозначная — они сдаются», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе сдались в плен 959 боевиков, укрывавшихся в промзоне «Азовстали». Сдача в плен продолжается.