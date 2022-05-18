Москва, 18 мая, 2022, 12:23 — ИА Регнум. «Новые люди» выступили категорически против отмены выборов в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Владислав Даванков

«Отменить выборы, отказаться от конкуренции и ходить строем. Такое будущее для России рисует партия СРЗП, лидер которой Сергей Миронов потребовал перенести или вовсе отменить выборы в этом году. Он считает, что сегодня конкурировать между собой политическим силам нельзя. Вот она, левая оппозиция, которую мы заслужили», — отметил Владислав Даванков («Новые люди») в телеграм-канале.

Между тем, как раз выборы и формируют образ будущего, подчеркнул он.

«Люди ждут выборов с надеждой, потому что выборы мобилизуют власть, заставляют обратить внимание на накопившиеся проблемы и ускорить их решение. За последние три месяца наша жизнь слишком сильно изменилась. Чтобы адекватно ответить на вызовы времени, нужно обновлять власть, а не консервировать мнимую стабильность», — убежден парламентарий.

Предложение Миронова, полагает он, связана с неуверенностью Миронова в результатах выборов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал отказаться от проведения выборов на фоне специальной военной операции.