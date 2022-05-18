Самара, 18 мая, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Производитель электроколясок для людей с ограниченным возможностями здоровья (ВОЗ) в Тольятти намерен заместить импортные аналоги. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

Из личного архива Лебедевой Коляска

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Сообщается, что на предприятии выпускают электрические коляски и подъемники для людей с ограниченными возможностями здоровья: электроколяски для прогулок и дома, электроскутеры, «ступенькоходы», мобильные подъемники.

Здесь осуществляют сборку готовых изделий, при этом небольшую часть комплектующих для них поставляют партнеры из Китая, остальные комплектующие закупаются у российских поставщиков из Московской, Самарской, Ульяновской и других областей.

«Сегодня у нас работает 57 человек, которые занимаются сборкой, сваркой узлов — это самый важный этап, где важно соблюсти геометрию и качество исполнения, мы его никому не доверяем, делаем сами. Все комплектующие для изделий производят наши поставщики. Таким образом, мы обеспечиваем производства Самарской области и других регионов страны заказами, генерируем занятость людей. Сегодня мы готовы заместить весь импорт, увеличивая объемы сборки и полностью удовлетворяя потребность страны в подобных изделиях», — приводит пресс-служба слова директора предприятия Сергея Перевезенцева.

Продукция предприятия отгружается также в Белоруссию и Казахстан. В 2022 году планируется произвести 1500 изделий.

«Мы делаем высококачественную продукцию. На предприятии трудятся, в основном, люди «серебряного возраста» с огромным опытом работы, пенсионеры АВТОВАЗа», — пояснил Перевезенцев.

Сообщается, что предприятие расширяет ассортиментную линейку: здесь также собирают детские электромобили.