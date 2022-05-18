Канберра, 18 мая, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Порядка 1,5 миллиона пожилых жителей Австралии полагаются на пенсию по возрасту как на основной источник дохода. При выплате максимальной ставки одиноким пожилым людям размер пенсии составляет чуть более 17 500 долларов США, и сейчас, когда цены растут практически на всё, пенсионерам в Австралии приходится не просто. Об этом 18 мая сообщил телеканал Nine News.

(сс) pasja1000 Пенсионеры

Данные ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) показывают, что треть австралийцев старше 65 лет рискуют оказаться за чертой бедности. Из них наиболее уязвимой группой признаны одинокие женщины, которые снимают жилье.

Новые данные Австралийского статистического бюро, опубликованные две недели назад, показывают, что пенсионеры страдают от самого высокого ежегодного роста стоимости жизни на континенте за последние 16 лет.

«Многие пенсионеры, которые поделились своим историями о том, как выжить на пенсию по возрасту, отказались называть свои имена из-за стыда или страха, что их семьи будут считать их обузой», — пишут журналисты Nine News после разговоров с пожилыми людьми.