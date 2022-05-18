Пикалёво, Ленинградская область, 18 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Годовалый ребенок погиб в Ленинградской области, вставив отвёртку в электрическую розетку, когда мать отвлеклась. Об этой трагедии сообщили 18 мая в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Розетка

Несчастный случай произошел в городе Пикалево Бокситогорского района во вторник, 17 мая. Годовалый малыш остался без присмотра матери, вставил попавшую в его ручки отвёртку в розетку и получил удар током. Несмотря на оперативную помощь врачей, мальчик скончался в больнице.

«По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — рассказали в ведомстве.

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.