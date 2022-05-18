Париж, 18 мая, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Потерпев поражение во втором туре президентских выборов во Франции, Марин Ле Пен осуждает выжидательную позицию правительства в отношении инфляции, сообщает Le Parisien.

Global Panorama Марин ле Пен

«За месяц ничего не произошло. Мы могли ожидать чрезвычайного закона о покупательной способности, ничего! Ничего!» Марин Ле Пен

Инфляция во Франции достигла 4,8% в апреле после 4,5% в марте.

Подробнее в материале: Инфляция во Франции стала рекордной за 37 лет

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марин Ле Пен оценила нового премьер-министра страны Элизабет Борн.