Москва, 18 мая, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В РФ среднегодовой показатель инфляции вполне может уменьшиться до 17-19% к концу 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы Минэкономразвития РФ, согласно которым инфляция в России по итогам 2022 года будет на уровне 17,5%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«2022 год, безусловно, станет рекордным за последнее десятилетие по показателю инфляции, — сказал Ковригин. — Сейчас этот показатель превышает 20% в перерасчёте на год. Геополитика — главный фактор разгона инфляции. Для производства разрыв традиционных цепочек поставок и сбыта — огромный стресс. Но среднегодовой показатель инфляции к концу года вполне может уменьшиться до 17-19%. Летом обычно статистический показатель инфляции уменьшается: новый урожай, уменьшение совокупного спроса на товары при отсутствии праздников и т.д.».

Как пояснил Ковригин, если за полгода-год российские производители смогут переориентироваться на Восток либо наладить разорванные связи с западными партнёрами, то инфляция вполне может вернуться к 6%.

«Конъюнктура мировых рынков не сулит России каких-то потрясений: цены на нефть высокие, рубль стал укрепляться после эмоционального падения», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года инфляция в Москве замедлилась до 1,6%.