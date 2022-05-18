Москва, 18 мая 2022, 12:06 — REGNUM С 2040 года все автомобили в мире будут работать на электродвигателях, заявил 18 мая министр транспорта РФ Виталий Савельев на форуме «Знание».
Он напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск производства автомобилей «Москвич» на электродвигателе на бывшем заводе «Рено» в Москве.
«Как показывают аналитики, уже с 2040 года практически 100% автомобилей в мире будут работать на электрических двигателях. Это удобно, это бесшумно», — сказал министр.
По его словам, всё идёт в этом направлении.