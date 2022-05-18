Москва, , 12:06 — REGNUM С 2040 года все автомобили в мире будут работать на электродвигателях, заявил 18 мая министр транспорта РФ Виталий Савельев на форуме «Знание».

Министр транспорт РФ Виталий Савельев АО «БТС-МОСТ»

Он напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск производства автомобилей «Москвич» на электродвигателе на бывшем заводе «Рено» в Москве.

«Как показывают аналитики, уже с 2040 года практически 100% автомобилей в мире будут работать на электрических двигателях. Это удобно, это бесшумно», — сказал министр.

По его словам, всё идёт в этом направлении.