Москва, 18 мая, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Весь мир вошёл из периода низкой инфляции в период ее роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова. Так она прокомментировала информацию о рекордной инфляции, которая грозит британской экономике.

Picserver.org Инфляция

«В Великобритании много факторов, которые влияют на инфляцию. Например, Brexit и тарифы на границах. Это ведёт к росту цен на продовольствие, поставляемое из Европы, в частности Испании. Сейчас вообще весь мир вошёл из периода низкой инфляции и даже дефляции в период инфляции. Например, в США инфляция самая высокая за 40 лет. Инфляция в Германии на протяжении долгого времени одна из самых высоких после объединения. Инфляция в Турции почти 70%. Даже в Китае инфляция больше 2%, что выше, чем предполагалось, — сказала Паштова. — В общем, климатические изменения и геополитическая обстановка (Brexit, тарифная война США и Китая, напряжённость между Китаем и Индией) ведут к мировому коллапсу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Паштова объяснила, как страны Запада будут бороться с ростом инфляции.