Волжский, Волгоградская область, 18 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Орден Мужества передали семье погибшего на Украине майора Сергея Аверьянова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Волжского Волгоградской области.

Defence.ru Орден Мужества

Сергей Аверьянов родился в 1985 году в Улан-Удэ. Окончил Нижегородское высшее военное инженерное командное училище в 2009 году, был распределён в 187-й межвидовой региональный учебный центр, дислоцирующийся в Волжском, где до 2019 года занимал должность начальника штаба — заместителя командира учебного батальона.

«Он был одним из лучших, поэтому его направили в Военно-инженерную академию, которую он успешно закончил и был распределён в Южный военный округ. После начала спецоперации майор Аверьянов выполнял боевые задачи в Мариуполе, где погиб», — рассказал врио командира войсковой части 73 420 подполковник Юрий Чередниченко.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Сергей Аверьянов награжден орденом Мужества (посмертно).

Награду отцу, матери и супруге героя, проживающим в Волжском, 17 мая вручили военный комиссар Волжского Сергей Карпов и глава города Игорь Воронин.