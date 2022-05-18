Санкт-Петербург, 18 мая, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Петербурге в 2021 году сократилось количество нарушений в сфере нецелевого использования бюджетных средств. Об этом 18 мая заявил председатель контрольно-счетной палаты (КСП) Санкт-Петербурга Константин Желудков, выступая с отчётом в городском парламенте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

«Отмечается существенное, в разы, уменьшение нецелевых бюджетных трат, что отвечает цели проводимой профилактики нарушений, выработке превентивных мер. Традиционно основной объём, 40 процентов, приходится на нарушения при формировании исполнения бюджетов», — сообщил глава КСП Петербурга.

Аудиторское ведомство за 2021 год в ходе контрольных мероприятий проверило расходование 288 млрд рублей. Сотрудники контрольно-счётной палаты выявили порядка 2% нарушений расходной части бюджета. Желудков отметил, что такой показатель является хорошим результатом для исполнительной власти.

«Ключевой нашей задачей является не столько контроль и фиксация нарушений, сколько конструктивная поддержка и методическое сопровождение в выборе управленческих алгоритмов», — подчеркнул Константин Желудков.

Контрольно-счётная палата Петербурга за 2021 год провела 279 надзорных мероприятий, из них 239 являются экспертно-аналитическими. По результатам этих действий выявили большое количество нарушений, недостатков и рисков. Все замечания были адекватно восприняты объектами проверки, их оперативно начали исправлять.