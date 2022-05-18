Ереван, 18 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Метрополитен в Ереване приостановил работу 18 мая. Об этом сообщила пресс-служба транспортного предприятия.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM На улицах Еревана

Сообщается, что протестующие начали задерживать поезда метров, не давая закрыться дверям вагонов.

«С целью избежать скоплений людей все станции метро на данный момент закрыты», — сообщили в пресс-службе.

Протестующие сегодня продолжают акции протеста в столице Армении. Они добиваются отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. В городе идет противостояние: активисты перекрывают движения на улицах, а сотрудники полиции их задерживают.

Сообщается о сотнях задержанных протестующих. Акции не прекращаются.