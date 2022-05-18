Марсель, Франция, , 11:29 — REGNUM Двое мужчин были убиты в ночь с 17 мая на 18 мая в двух разных районах Марселя во Франции, сообщает Le Figaro.

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По словам источника в полиции, посреди ночи в жилом комплексе Parc Kallisté, расположенном в 15-м округе к северу от города, на улице было обнаружено тело мужчины. Личность погибшего пока не установлена. В 14-м округе также было найдено тело неопознанного мужчины.

На данный момент связь между этими двумя убийствами не установлена. Оба расследования были поручены судебной полиции.