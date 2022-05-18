Москва, 18 мая, 2022, 11:04 — ИА Регнум. С 17 мая на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в общей сложности 959 киевских боевиков. Об этом 18 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«В Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен. За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что в общей сложности на заводе с 17 мая сдались 959 украинских боевиков, включая 80 раненых, из которых 51 человек нуждался в стационарном лечении и был помещен в больницу Новоазовска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что сдавшиеся в плен украинские боевики с «Азовстали» не должны подлежать обмену, их необходимо судить.