Кишинёв, 18 мая, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Кишинёву нужно не допустить втягивания Молдавии в конфликт на Украине. Об этом заявил депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан на молдавском телеканале PRO TV.

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

Он прокомментировал высказывание спикера парламента Молдавии Игоря Гросу, который ранее заявил, что Кишинёв может обратиться за помощью к Румынии как члену НАТО.

«Очень важно, чтобы лидеры, которые сегодня руководят Молдавской Республикой, минимизировали риски для населения и для страны, не провоцировали и не нагнетали обстановку», — отметил политик.

Мурешан подчеркнул, что Молдавия правильно поступает, что не вмешивается в конфликт России и Украины. Он призвал власти продолжать эту линию.

Напомним, ранее Гросу предложил Киеву направить на украинскую территорию сапёров. Также в Молдавии запретили ретрансляцию новостей российских телеканалов.