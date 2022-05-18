Симферополь, 18 мая, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Жертв депортации народов Крыма вспоминают на полуострове 18 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В Симферополе состоялась церемония возложения цветов к мемориалу «Возрождение» памяти жертв депортации.

Пресс-служба правительства Республики Крым У мемориала «Возрождение» в Симферополе

«18 мая — День памяти жертв депортации народов Крыма. Это скорбная дата нашей истории. Депортация — преступление, которому нет оправданий», — написал в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что историческая справедливость в отношении депортированных народов была восстановлена лишь после воссоединения Крыма с Россией.

«За восемь лет в рамках реализации Указа президента нашей страны от 21 апреля 2014 года «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития» сделано в разы больше, чем за все 23 года украинской аннексии», — уточнил Аксёнов.

Глава региона подчеркнул, что в Крыму помнят о трагедии депортации, которая стала общей болью для всех крымчан.

«Изменить историю нельзя. Но в наших силах сделать так, чтобы впредь эта трагедия не повторилась. Чтобы на нашей земле никогда не было места вражде и национальной нетерпимости, а тема депортации никогда не использовалась для разжигания ненависти и разделения крымчан. Чтобы энергия народов Крыма всегда была направлена только на созидание и развитие. Нет ничего дороже человеческой жизни, мира и согласия в нашем общем доме», — добавил глава Крыма.

День памяти жертв депортации народов Крыма отмечается 18 мая с 1994 года. В 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о реабилитации народов, пострадавших от депортации.