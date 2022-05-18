Донецк, 18 мая, 2022, 10:20 — ИА Регнум. С начала эскалации ситуации в Донбассе 17 февраля киевские боевики выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в ходе более чем 2,9 тыс. обстрелов в общей сложности свыше 28,37 тысячи боеприпасов. Об этом 18 мая сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За 91 день эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 2954 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 2686. Всего противником выпущено 28 380 боеприпасов различного калибра», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в это число входит 27 ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У», 11 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-30 «Смерч», 27 ракет из РСЗО БМ-27 «Ураган» и 4400 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецке попало под обстрел со стороны ВСУ здание больницы.