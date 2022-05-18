Сент-Луис, США, 18 мая, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Российский вратарь Вадим Жеренко подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

(сс) Sarah Connors «Сент-Луис Блюз»

Отмечается, что соглашение с 21-летним игроком рассчитан на три года. Контракт новичка — первое соглашение, которое в НХЛ подписывает хоккеист не старше 25 лет.

На драфте 2019 года Жеренко был выбран «Сент-Луисом» под 208-м номером. В сезоне 2021/22 он провел 30 матчей за клуб «Ильвес» в регулярном чемпионате Финляндии. В сезоне 2020/21 он играл за московское «Динамо» в Молодёжной хоккейной лиге, выиграл Кубок Харламова и был признан лучшим игроком плей-офф.