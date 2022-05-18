Брюссель, 18 мая, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу передали заявки Швеции и Финляндии.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Заявки двух скандинавских стран на вступление в НАТО были переданы генсеку в ходе специально организованной торжественной церемонии в штаб-квартире организации в Брюсселе.

Ранее в Швеции и Финляндии объявили о планах присоединиться к Североатлантическому альянсу.