Ереван, , 09:32 — REGNUM Сотрудники полиции Еревана в ходе протестных акций 18 мая задержали бывшего вице-спикера парламента Армении от Республиканской партии Эдуарда Шармазанова. На его странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было выложено видео из отделения полиции.

Эдуард Шармазанов Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что Шармазанова и других активистов, выступающих за отставку премьер-министра республики Никола Пашиняна, задержали на перекрёстке улиц Теряна и Исаакяна. На видео они, уже находясь в отделении, скандируют: «Армения без Никола».

Ранее в полиции Еревана сообщили, что утром 18 мая были задержаны 73 участника протестных акций. Днём ранее правоохранители задержали 414 человек.

Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят каждый день с 1 мая. Протестующие перекрывают движение на дорогах. В полиции нескольких лидеров протестующих обвинили в избиении группы пожилых людей и в подкупе с целью привлечь участников на митинг. Активистов задержали, возбуждены уголовные дела.

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