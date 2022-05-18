Сингапур, 18 мая 2022, 09:10 — REGNUM Министерство внутренних дел Сингапура назвало ряд причин, из- за которых индонезийскому исламскому проповедники отказали во въезде в страну, сообщает CNN Indonesia.
Министерство назвало четыре причины отказа во въезде исламскому проповеднику из Индонезии.
По данным МВД страны, проповедник Устаз Абдула Сомада распространяет экстремистские учения.
«Сомад распространяет экстремистские учения, что недопустимо в многорасовом и многоконфессиональном обществе Сингапура», — говорится на официальном сайте министерства внутренних дел Сингапура.
В своем заявлении Сингапур также подверг критике заявление проповедника о взрывах и терактах.
Правительство Сингапура также заявило, что индонезийский проповедник делал комментарии, унижая другие религии, такие как христианство. В своих лекциях проповедник делал заявления о неверности другим религиям.
Как сообщало ИА REGNUM, известный индонезийский проповедник Устаз Абдул Сомад ответил правительству Сингапура, которое запретило ему въезд в страну, призвав последователей не совершать покупки в Сингапуре.
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