Сингапур, 18 мая, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Сингапура назвало ряд причин, из- за которых индонезийскому исламскому проповедники отказали во въезде в страну, сообщает CNN Indonesia.

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Министерство назвало четыре причины отказа во въезде исламскому проповеднику из Индонезии.

По данным МВД страны, проповедник Устаз Абдула Сомада распространяет экстремистские учения.

«Сомад распространяет экстремистские учения, что недопустимо в многорасовом и многоконфессиональном обществе Сингапура», — говорится на официальном сайте министерства внутренних дел Сингапура.

В своем заявлении Сингапур также подверг критике заявление проповедника о взрывах и терактах.

Правительство Сингапура также заявило, что индонезийский проповедник делал комментарии, унижая другие религии, такие как христианство. В своих лекциях проповедник делал заявления о неверности другим религиям.

Как сообщало ИА REGNUM, известный индонезийский проповедник Устаз Абдул Сомад ответил правительству Сингапура, которое запретило ему въезд в страну, призвав последователей не совершать покупки в Сингапуре.

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