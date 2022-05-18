Женева, Швейцария, 18 мая, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Франции Ришару Гаске в матче первого круга турнира в Женеве (Швейцария). Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:7 (5:7).

Carine06 Даниил Медведев

Медведев семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, одна ошибка на подаче и 3 из 5 брейков.

Во втором круге Гаске сыграет с польским теннисистом Камилем Майхшаком.