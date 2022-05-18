Ереван, , 09:00 — REGNUM Сотрудники полиции Еревана уже задержали 73 протестующих, вышедших на протестные акции утром 18 мая. Об этом сообщает управление по связям с общественностью и информации полиции Армении.

Беспорядки в Ереване Police.am

Активисты требуют, чтобы премьер-министр республики Никол Пашинян ушёл в отставку. Они выбрали тактику множества акций неповиновения, в ходе которых перекрывается движение на разных улицах столицы.

Ранее вице-спикер парламента республики от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян сообщил, что накануне улицы блокировали 60 групп, а 18 мая их будет уже 100. Он призвал добиться того, чтобы правоохранители не успевали разблокировать улицы, а в отделениях полиции не осталось свободных мест для задержанных.

Напомним, 17 мая в полиции Армении сообщили, что в ходе акций задержали 414 человек.