Баку, 18 мая, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Приграничные позиции Вооружённых сил (ВС) Азербайджана были обстреляны с армянской стороны. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

По данным ведомства, обстрелы происходили прошлой ночью. Стрельба якобы велась из стрелкового оружия разного калибра и пулемётов с позиций возле села Йухары Шорджа. Под обстрел попали позиции возле населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района Азербайджана.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что после завершения войны в Нагорном Карабахе в 2020 году на армяно-азербайджанской границе нередко происходят перестрелки. Стороны обвиняют друг друга в провокациях.