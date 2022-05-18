Денвер, США, 18 мая, 2022, 08:34 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в первом матче второго раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

(сс) Sergei ~ 5of7 Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш»

В составе «Колорадо» шайбы забросили российский форвард Валерий Ничушкин, а также Самуэль Жирар и Джош Мэнсон.

У «Сент-Луиса» точными бросками отметились нападающие Райан О’Райлли и Джордан Кайру.

Таким образом, «Колорадо» вышел вперёд в серии — 1:0. Следующий матч пройдёт 20 мая.