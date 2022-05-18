Ваашингтон, , 08:30 — REGNUM Дипломатические миссии Афганистана в Соединенных Штатах прекратили работу с 16 мая, сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Госдепартамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о посольстве в Вашингтоне и консульствах в штатах Калифорния и Нью-Йорк. В связи с этой ситуацией объекты пришлось опечатать до дальнейшего уведомления. На территорию закрытых дипмиссий запрещается входить специального разрешения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Афганистане были распущены Совет национальной безопасности страны, парламент вместе с его секретариатами, а также комиссии по правам человека и по пересмотру афганской конституции.

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