Ереван, 18 мая, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Еревана задержали Игоря Хачатурова, сына бывшего начальника Генштаба вооружённых сил Армении, экс-генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета республики.

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По данным ведомства, задержанного обвиняют в нападении на сотрудника полиции во время одной из акций протеста, проходившей 17 мая. Протестующие перекрыли движение на улице Киевян, а правоохранители старались разблокировать её.

Сообщается, что на одного из сотрудников напали двое протестующих, ударили кулаками в грудь, от чего тот потерял создание. По версии следователей, одним из нападавших был Игорь Хачатуров. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза его применения в отношении представителя власти».

Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят каждый день с 1 мая. В полиции нескольких лидеров протестующих обвинили в избиении группы пожилых людей и в подкупе с целью привлечь участников на митинг. Активистов задержали, возбуждены уголовные дела.