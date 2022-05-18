Ереван, 18 мая, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Сторонники движения «Сопротивление» утром 18 мая в Ереване возобновили акции протеста, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает «Интерфакс».

Hetq.am/Narek Aleksanyan Протесты в Ереване

По данным журналистов, протестующие продолжили тактику множества акций гражданского неповиновения. Они разделились на группы и перекрывают движение на улицах столицы. Сотрудники полиции уже начали задерживать активистов и стараются разблокировать улицы.

Вице-спикер парламента республики от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян призвал сторонников добиться того, чтобы в отделениях полиции столицы не хватало свободных мест для задержанных и сил для разблокирования улиц.

Стоит отметить, ранее в полиции Армении сообщили, что в течение 17 мая задержали 414 протестующих. По данным оппозиции, были задержаны около 600 человек.