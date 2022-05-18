Екатеринбург, 18 мая, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе заседания «Совета неравнодушных» предложил привлекать казаков для борьбы с вандалами. Об этом журналистам сообщили в администрации города.

Fibonacci and Jordan5000000000 Нет вандализму

По словам мэра, это недорогой и эффективный способ бороться с вандалами. «А что нам мешает тех же казаков привлекать? Есть федеральный закон о казачестве. Ну дадут вандалам нагайкой пару раз по заднице. Казаки ходят, говорят: «Вот мы такие казаки-казаки». А что они тут делают? Крестный ход только охраняют? Давайте поговорим с ними», — предложил Орлов.

Алексей Орлов также отметил, что полиция не справляется с проблемой вандализма. В то же время он признал низкие зарплаты правоохранителей и нехватку кадров.