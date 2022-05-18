Ереван, 18 мая, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Граждане Армении, выступающие за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна, 18 мая увеличат масштабы протестных акций в Ереване. Об этом заявил, выступая на митинге, вице-спикер парламента республики от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

Photolure Митинг оппозиции в Ереване

Он отметил, что 17 мая в блокировании дорог участвовали 60 групп, но их количество вырастет до 100. Правоохранителям придётся задерживать гораздо больше людей.

«Мы должны добиться, чтобы не хватало полицейских сил, в отделах полиции не было мест», — сказал Сагателян.

Вице-премьер не исключил, что будет парализовано движение метро, а также заблокирована работа госучреждений.

Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят каждый день с 1 мая. Протестующие избрали тактику блокирования проезда на дорогах.