Екатеринбург, 18 мая, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Власти Екатеринбурга в 2022 году потратят более 330 млн рублей на обеспечение безопасности дорог. Об этом журналистам сообщили в городской администрации.

City-yaroslavl.ru Нанесение разметки

По словам председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игоря Ощепкова, обеспечение безопасности на дорогах — одна из главных задач властей. На её решение направлен ряд проектов и программ.

В 2022 году в Екатеринбурге установят 11 светофоров и 1,6 тыс. дорожных знаков, нанесут 218 тыс. квадратных метров разметки. Также продолжится реализация программы по внедрению интеллектуальных транспортных систем. На это город потратит около 195 млн рублей.

Отметим, подобные мероприятия призваны сократить количество ДТП на дорогах Екатеринбурга. Так, за первые месяцы 2022 года зарегистрировано уже 276 аварий. Это на 7% выше показателя 2021 года.