Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:53 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области водолазы начали чистить дно Тагильского пруда. Работы также пройдут на реке Тагил, Муринском и Выйском прудах, сообщили журналистам в городской администрации.

Водолаз Mil.ru

По словам директора «Центра защиты населения города Нижний Тагил» Сергея Копёркина, водолазы опускаются на глубину до двух метров. Лёгкие предметы они собирают в корзины. Для тяжёлых используют подъёмные сооружения.

Очистку водоёмов проводят ежегодно перед купальным сезоном, чтобы избежать травмирования отдыхающих. После завершения работ на водных объектах установят буйки. Они будут обозначать безопасную для купания зону.