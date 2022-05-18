Улан-Батор, 18 мая, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Численность оказавшихся под угрозой вымирания лошадей Пржевальского в Монголии превысила 900 особей, сообщает пресс-служба монгольского министерства экологии и туризма.

Наталья Хомутова Лошади Пржевальского

«В этом году отмечается 30-летняя годовщина по воспроизводству лошадей Пржевальского в Монголии. Сегодня популяция этих диких лошадей в стране превысила 900 особей», — заявили в ведомстве.

Программа по воспроизводству поголовья животных начала действовать в Монголии в 1992 году. Тогда в республику доставили 20 лошадей Пржевальского из зоопарков Европы и Австралии. При этом последнее упоминание о присутствии этих животных в дикой природе Монголии относится к концу 1960-х годов. После этого лошади Пржевальского в естественной среде обитания в республике не встречались.